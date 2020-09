Impossible de savoir aujourd’hui à quoi ressemblera le début de saison de l’équipe de P1 de Pontisse, tant les tuiles se sont accumulées pour le staff et l’équipe. A quelques jours à peine de la reprise du championnat, les effectifs ne sont d’ailleurs pas complets et le club recherche toujours des joueurs.

Désemparé par la situation, le président Alain Denis, s’exprime : "On a perdu des joueurs à cause du Covid, cinq sont partis à Flémalle et quatre à Tilleur. A ce moment-là, nous n’étions plus en contact car nous étions confinés." Difficile dans ces conditions de tenter de négocier pour garder ses meilleurs éléments ou de reconstruire une équipe.