Le partage de Visé face au Patro est bon pour le moral, moins pour la comptabilité

Mathématiquement, le point visétois (0-0) est insuffisant. Dans les faits, l’URSLV se remet sur le droit chemin.



Un tiens vaut mieux que trois tu l’auras. Mis l’un dans l’autre, les deux derniers revers des Oies et le break de quinze jours imposé par le calendrier privaient Visé d’une unité supplémentaire au classement depuis un mois. "Au vu de notre infériorité numérique dans la dernière demi-heure, on ne mérite pas mieux, mais pas moins non plus", estimait José Riga, au terme d’une rencontre conforme à ce qu’on pouvait en attendre. (...)