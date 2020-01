Même si cela paraît compliqué pour Hamoir, Raphaël Miceli veut toujours y croire.

Au moment d’aborder le dernier opus de la seconde tranche face à Verlaine, le RRC Hamoir figure toujours à la cinquième place, en ordre utile donc pour une qualification au tour final. Le coach des Rats, Rapahël Miceli livre son analyse avant d’entamer le dernier tiers de championnat.

Raphaël, quel bilan tirez-vous de ces presque deux tiers de compétition ?

"Je dirais satisfaisant, surtout pour ce qui est du classement. La satisfaction d’être plus ou moins là où l’on voulait être et où on devait être, c’est-à-dire parmi les cinq premiers. Je regrette juste à ce jour l’écart trop important qui nous sépare des deuxième et troisième places (NdlR : sept et neuf points) car s’il n’y a rien d’impossible cela me paraît compliqué d’encore accrocher le podium même si…"

Qu’aura-t-il manqué alors à Hamoir pour s’y retrouver ?

"Oh, pas grand-chose. Nous sommes dans une moyenne acceptable de points, de buts inscrits mais moins en ce qui concerne les buts encaissés. Maintenant, le gros point positif depuis début décembre, c’est le nombre d’occasions que nous nous forgeons à chaque rencontre et a fortiori, le nombre de buts inscrits lors de ces matchs."

Des regrets par rapport à certaines rencontres ou certains choix ?

"On en a presque après tous les matchs mais j’en ai surtout eu après notre triptyque face à Meux, les Francs Borains et la Raal au sortir duquel nous avons affiché un 0 sur 9 alors qu’au regard de nos prestations et occasions, un minimum de 4 points n’aurait pas été scandaleux…"

Comment envisager alors cette dernière ligne droite ?

"Avant de terminer la saison par trois gros matchs (NdlR : Stockay, Meux et Francs Borains) , nous avons l’opportunité d’affronter d’ici là des équipes qui sont classées au-dessous de nous. Prenons un maximum de points au cours de ces rencontres avant de bien négocier les trois derniers pour accrocher éventuellement ce podium…"