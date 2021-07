Le premier entraîneur d'Axel Witsel est décédé Liège Matthias Sintzen Le monde du football liégeois est en deuil suite au départ de Dany Klinkenberg. © DR/Belga

Ce mercredi, c'est avec grande tristesse que nous avons appris le décès du très sympathique Dany Klinkenberg. Toujours présent du côté de Richelle et de Visé, il y a entraîné les jeunes des deux clubs.



Il a même été le premier formateur de l'un des grands noms du football belge actuel: Axel Witsel. Le milieu de terrain international a commencé le football à l'âge de 6 ans, en 1995, au CS Visé (devenu URSL Visé). C'était sous les ordres de Dany Klinkenberg qui, déjà à l'époque, voyait en lui un grand footballeur. Il disait souvent que Witsel "avait une lecture du jeu pas comme les autres, distribuait et était toujours au bon endroit au bon moment."



A la famille de Dany et à ses proches, la rédaction de La Dernière Heure/Les Sports+ présente ses plus sincères condoléances.