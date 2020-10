Du côté de l’URSL Visé, on a également poussé un “ouf” de soulagement à l’annonce de la suspension de la compétition. “Sans buvette, sans repas, avec moins de spectateurs et des joueurs asymptomatiques qui ne peuvent plus se faire tester, ça devenait compliqué de jouer. La santé passe tout de même avant tout et, j’en suis certain, si nous testions les joueurs toutes les semaines comme chez les professionnels, nous aurions encore plus de cas positifs. Autant arrêter un moment et reprendre dans de bonnes conditions comme nous l’avons fait en juillet”, déclare Guy Thiry, le président mosan.