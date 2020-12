Marc Collard-Bovy ne se range pas derrière le compromis communiqué par l'Union belge lundi et aurait souhaité qu'on opte pour une autre formule.



La décision de la cellule de crise de l’Union belge de reprendre les championnats à la mi-février pour tenter d’arriver à boucler une mi-saison et déterminer montants et descendants suscite de nombreuses réactions. Les provinces, comme tous les clubs, sont évidemment également touchées par cette décision venant des autorités supérieures.

À Liège tout particulièrement, la disparité entre le nombre de matchs joués par les différentes équipes d’une même série est grande. Le président du comité provincial, Marc Collard-Bovy, avoue ne pas voir cette décision d’un très bon œil et s’attendait à autre chose lors de la réunion de lundi. Il nous l’explique, sans langue de bois.

Comment avez-vous accueilli cette décision, lundi ?

“Eh bien, pas très bien… Reprendre en gardant les résultats des matchs déjà disputés n’est pas très correct vis-à-vis des clubs qui n’étaient pas prêts à la reprise en début de saison. Si on avait repris en remettant les compteurs à zéro, j’aurais mieux compris. Ça aurait été beaucoup plus équitable pour tout le monde.