Sauf retournement de situation, Yves Vancosen sera bien présent ce samedi lors de la rencontre de BeNeLeague opposant Visé à Atomix. Le capitaine visétois craignait une suspension préventive suite aux incidents de samedi dernier à Aalsmeer mais la ligue n’a pas pris de décision en ce sens.

Vancosen et le HC Visé ne cherchent pas à fuir leurs responsabilités dans cette triste histoire. Le capitaine visétois, auteur d’un coup de boule suite à une violente poussée dans le dos de Benghamen est conscient que sa réaction n’était pas appropriée et mérite une sanction. Mais pas question pour autant d’être accablé de tous les maux et de porter toute la responsabilité des événements. À tout coup de sang, il y a une cause. On est un peu dans l’affaire Zidane-Materrazzi, à la différence près que, si l’Italien avait provoqué son adversaire par des mots, le Hollandais a, lui, usé de la violence.

Ce qui inquiète Visé, c’est la teneur du rapport des arbitres. Les frères Steenwinckels expliquent certes que Vancosen "a été poussé par un adversaire" mais ils ne nomment pas celui-ci. Or, les images permettent très clairement de voir qu’il s’agit de Benghamen.

"Il faut appeler un chat, un chat", écrivent les dirigeants visétois dans un courrier adressé aux instances arbitrales belges. "Et si c’est Benghanem l’auteur des faits, les arbitres ont le devoir de l’écrire. Par ce rapport tronqué, cette paire d’arbitres a perdu tout crédit aux yeux des membres du comité du HC Visé BM."

On ajoutera à cela que, dans ce même rapport, les arbitres signalent qu’effectivement, Benghamen a (aussi) frappé Bello. "Mais il a sans doute agi sous le coup de l’émotion", ajoutent-ils, sortant ainsi du factuel pour entrer dans le domaine de la psychologie. Benghanem n’a dès lors plus besoin de se chercher un avocat, il vient d’en trouver deux !

On signalera encore qu’Aalsmeer a suspendu provisoirement Botinga, qui était sorti du banc et avait traversé un demi-terrain pour frapper Vancosen. On peut penser qu’il s’agit d’une initiative louable mais, en procédant de la sorte, les dirigeants du club hollandais cherchent surtout à pointer du doigt un joueur de seconde zone pour préserver Benghanem, un international hollandais dont ils auront encore bien besoin dans la lutte pour le Final 4.