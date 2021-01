Du côté du sympathique Luc Ernes, c'est avec un brin de tristesse que l'on a accueilli la nouvelle. "A Faimes, nous voulions le garder. Je perds un gars qui a beaucoup de qualités et que j'apprécie beaucoup. Il était venu à Faimes rien que pour moi, c'est dommage. Mais bon, je comprends aussi parce qu'il a ses potes qui sont toujours à Beaufays", explique Pigeon, qui va, avec le club, se mettre à la recherche de quelques nouveaux joueurs.





Avant la saison 20-21, Philippe Hanoset quittait Beaufays pour retrouver son ancien T1, Luc Ernes, qui venait de monter en P1 avec Faimes. Ce n'était pas le départ d'un simple joueur pour Beaufays mais bien celui de l'enfant prodigue. Arrivé en 2008, il n'était parti qu'un an à Herstal.Malheureusement, sa saison à Faimes est plus que probablement terminée., dit Hanoset. Et il n'y aura pas de second championnat sous la vareuse faimoise puisqu'il a décidé de reprendre l'autoroute dans l'autre sens, sortie 43, direction Beaufays.