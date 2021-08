“Quel plaisir de rejouer plus qu’une mi-temps ! Et ce but, je l’attendais depuis tellement longtemps.” Visiblement soulagé par sa réussite, Greg Perseo avait le sourire. Pour cause : le feu follet visétois retrouvait enfin une place de titulaire en match officiel, un peu plus d’un an après sa blessure à l’épaule.



Cerise sur le gâteau, il enroulait sa spéciale (du gauche) dans le plafond du but de Florent Marly pour sceller la victoire et la qualification de ses couleurs, après plusieurs tentatives infructueuses. “Notamment la (...)