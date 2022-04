C’était dans l’air depuis plusieurs semaines et c’est tout sauf une surprise. Une association entre le RFC Huy et Solières est enfin actée au niveau des jeunes, depuis hier matin. C’est le ministre et bourgmestre hutois, Christophe Collignon, qui l’a annoncé en présence des deux présidents (José Lardot et Christophe Coulée), et des différents édiles communaux. (...)