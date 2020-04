Florian Rorive, le vice-président du cercle mosan se veut rassurant malgré de nombreux points à éclaircir.

Cette semaine a vu le RFC Huy connaître un exode. Suite au départ de José Lardot, le mécène, vers Solières, les joueurs se sont envolés les uns après les autres. Y compris Nelson Nawezi (34 ans), l’emblématique capitaine hutois présent au club depuis près de trois… décennies. Florian Rorive, le vice-président du club, a bien voulu faire le point sur la situation actuelle de son club.

Florian Rorive, comment vivez-vous cet envol massif de joueurs ?

"Après le départ de José (Lardot), nous nous y étions préparés. On vit la fin d’un cycle et l’on fait face. Mais, tant que nous ne savons pas comment le club va se positionner pour le prochain exercice, avec un projet en P1 ou pas, cette forme d’incertitude ne poussait pas les joueurs à prolonger chez nous. Des joueurs partis non pas à cause de Huy uniquement, mais surtout en raison du fait qu’ils désirent évoluer en nationale. »

Justement, où en est-on exactement à Huy en ce qui concerne la prochaine saison ?

"Trois facteurs entrent en ligne de compte de nos réflexions. En un, il y a le sportif. La P1 sera une série compliquée, avec peu de cercles voisins hormis Fize, Jehay et Faimes. Mais, une chose est sûre et certaine : on gardera deux équipes. A ce propos, deux options existent : soit une P1et P3, option A, soit une P3 et une P4, option B. Nous avons une équipe U19 interprovinciale championne et l’on veut garder un projet pour cette dernière. On espère pouvoir discuter et prendre une décision fin de semaine prochaine, même si l’on a jusqu’au 15 mai pour trancher."

Quels sont les deux autres facteurs ?

"Le financier et l’encadrement. Nous devons avoir la certitude de pouvoir construire une équipe et celle de pouvoir respecter les engagements pris. Quant à l’encadrement, on doit savoir si l’on dispose de suffisamment de personnes disponibles pour aider le club. Qui veut s’investir ? Dans quelles proportions ?"

Une fusion avec Solières n’est plus à l’ordre du jour ?

"À terme, à Huy, il n’y aura certainement plus place que pour un club. Ici, il aurait fallu tout boucler pour le 15 avril, date limite pour entériner des fusions. Or, finaliser un tel dossier à la va-vite est tout sauf conseillé. Fusionner est donc prématuré. Mais des discussions auront lieu dans le futur. Afin, notamment de voir ce qu’elle pourrait apporter aux deux clubs existant actuellement. Mais il n’aura pas de fusion en vue du prochain exercice !"

Le départ de Nelson Nawezi résume beaucoup de choses, non ?

"Nelson était le dernier des Mohicans. LE Hutois par excellence. Son départ s’est effectué en toute transparence et je suis convaincu qu’il reviendra un jour au club dans d’autres fonctions."

Avez-vous une date limite pour trancher l’avenir du RFC Huy ?

"Comme dit, on va tenter de se réunir, dans le respect du confinement, dans le courant de la semaine prochaine. Mais je le répète : le RFC Huy subsistera avec deux équipes lors de la saison 2020/2021."