Menés au score par deux fois, les Liégeois ont su trouver les ressources pour revenir au score face au RWDM et ce, même lorsqu’ils furent proches de la rupture. De quoi s’offrir un bon point et signer une 8e rencontre consécutive sans défaite. "Nous étions venus pour les trois points mais vu la physionomie de la rencontre, le nul est logique. On a vu un beau match avec deux équipes qui ont joué le jeu. Ça aurait pu tomber d’un côté comme de l’autre", débute Maxime Electeur.