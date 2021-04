Comme de coutume, le RFC Liège a obtenu le label trois étoiles au niveau de l’ACFF pour la qualité de la formation de ses jeunes. Un label d’excellence qui montre que le club sang et marine accorde une grande importance à ses jeunes joueurs. Il leur en leur offre la meilleure formation possible avec des entraîneurs et formateurs diplômés, dans de belles infrastructures, notamment.

Pour l’obtention du label, les clubs se voient attribuer des points sur un total de 1800. Si ces totaux sont tenus secrets, il nous revient que c’est le Football Club liégeois qui en a obtenu le plus, frôlant presque la perfection, à quelques unités à peine !

Contacté, le club de Rocourt se dit fier. "C’est que l’on ne travaille pas trop mal, sourit le directeur général, Pierre-Laurent Fassin. On se doit de motiver les jeunes à rester chez nous."

Même si, concrètement, Liège a trois étoiles comme tous les autres, il est tout de même devant des clubs comme Seraing, Charleroi, Mouscron, la Louvière, etc. "Notre club est réputé pour sa formation depuis longtemps. C’est réjouissant de voir qu’il y a beaucoup de clubs de l’élite autour de nous et que nous sommes mieux qu’eux."

De bon augure pour l’avenir !