Ce samedi avait lieu le Fan Day du RFC Liège, à l'aube d'une saison qui s'annonce riche en émotions et durant laquelle l'équipe première est très attendue après avoir affiché clairement ses ambitions.Ce rendez-vous avec les supporters était l'occasion de discuter, présenter le noyau, les sponsors mais aussi les nouvelles tenues.L'équipementier reste Patrick. A domicile, les traditionnelles bandes verticales aux couleurs du club seront toujours bien présentes. Les manches seront bleues avec une bande rouge à l'extrémité (tout comme au niveau du col et du bas de la vareuse). A l'arrière, le numéro de maillot est inscrit en blanc. Le short sera quant à lui entièrement bleu.Le maillot "Away" et le short sont de couleur blanche. Une fine bande bleue est tracée au niveau des épaules. Le numéro sera rouge.