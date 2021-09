La machine semble bien lancée au RFC Liège. 7 points sur 9 (dont six en déplacement) et le club sang et marine se retrouve déjà en tête de la Nationale 1 avant un match très attendu ce dimanche face au voisin de la Cité de l’Oie. Mais si Liège signe un si bon début de saison, sans avoir encaissé le moindre but, ce n’est pas lié à la chance.

Un équilibre parfait

Entre la jeunesse et l’expérience, le club est parvenu à trouver le juste milieu pour constituer un noyau équilibré. Dans chaque secteur figure l’un ou l’autre joueur d’expérience, bien entouré par des jeunes de qualité.