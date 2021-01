Le RFC Liège bat Tongres en préparation du match face à Anderlecht Liège Matthias Sintzen Trois jours après être venu à bout de la RAAL, les Sang et Marine se sont imposés face à une autre formation de D2. © MaMick Photography

J-15 pour le RFC Liège qui doit recevoir Anderlecht en Coupe de Belgique. Les entraînements et amicaux s'enchaînent à Rocourt afin de retrouver du rythme. Ce mardi soir, c'est Heur-Tongeren (D2VV) qui rendait visite aux Liégeois.



Liège ouvrait la marque à cinq minutes du repos par Melvin Renquin, sur un assist de Martin-Suarez, dans un match plein de suspens. De son côté, Tongres, qui se prépare à aller à La Gantoise, ne se laissait pas faire et inscrivait deux buts coup sur coup en deuxième période.



Mais Michaël Lallemand rétablissait l'égalité (71e), avant que Damien Mouchamps n'inscrive le but de la victoire quelques minutes plus tard.



Côté liégeois, Okness Dago a à nouveau obtenu du temps de jeu. Efekia et Kakudji sont également montés au jeu en seconde période alors que Benoit Bruggeman est sorti blessé peu après être arrivé sur la pelouse. Reste à espérer que ce ne soit pas trop grave puisque le groupe sera privé de Wouter Hias et Natanaël Frenoy face au Sporting, blessés eux aussi.



Le prochain rendez-vous des Sang et Marine est fixé à samedi face aux Espoirs d'Eupen.