Le RFC Liège connaît le nom de son deuxième gardien pour la saison prochaine © Marquet Liège Matthias Sintzen

La hiérarchie est en principe déjà établie.

Kevin Debaty est toujours sous contrat au RFC Liège pour une saison. Il devrait donc logiquement s'imposer entre les perches après avoir sauvé quelques points précieux chez les Sang et Marine depuis son arrivée. De plus, il apporte son expérience et de la gnac au groupe liégeois. Décrié au départ suite à des événements extra-sportifs passés, il a rapidement fait l'unanimité, ou presque.



Venu comme premier gardien au début de la saison dernière, Lucas Alfieri s'est rapidement retrouvé sur le banc dans l'ombre d'Arthur Cremer, puis comme troisième keeper lors de l'arrivée de Kevin Debaty. Le jeune gardien venu de Tubize avait faim de temps de jeu et a été prêté à Stockay lors du mercato hivernal. "J'étais content de jouer (NdlR: il a disputé les 5 rencontres depuis la reprise en janvier) . Dommage que la saison se soit arrêtée si tôt. Je continuais malgré tout à m'entraîner avec Liège certains jours et j'y ai de bons contacts", dit Arthur.



Arthur Cremer parti à Visé, il fallait quelqu'un pour le remplacer. Lucas Alfieri est revenu dans son club et ne devrait plus partir en prêt. "Je vais rester comme deuxième gardien. A moi de continuer à m'entraîner. J'apprécie beaucoup Liège et l'ambiance. J'ai eu une discussion avec club. Si c'était pour revenir comme troisième, cela n'aurait servi à rien."



Le troisième gardien devrait donc être le tout jeune Matyas Goffin. A moins que le club ne décide d'en transférer un autre.