Le repos forcé a assez duré : joueurs, staff et dirigeants sont impatients de retrouver le terrain. Au RFC Liège, qui doit disputer un match de Coupe contre Anderlecht, une reprise calme aura lieu ce lundi soir. Un retour sur les terrains qui se voudra progressif afin de ne pas brusquer les organismes qui ne sont plus habitués à une charge de travail élevée, même si chacun avait un programme à suivre.



"Il y aura deux entraînements cette semaine puis on augmentera progressivement, avec toujours comme objectif de disputer notre rencontre de Coupe de Belgique et le championnat dans la foulée", explique le Directeur Général, Pierre-Laurent Fassin.

Des matchs amicaux devraient également être organisés pour préparer la Coupe mais rien n’est encore fixé.