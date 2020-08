Sous l’impulsion de l'un de ses supporters qui habite en région liégeoise, David Swaans, le RFCL a accepté de se lancer dans l'eSport. Il participera à des tournois en mode Club Pro (un joueur réel contrôle un joueur virtuel) et disputera notamment le prestigieux championnat EFA. "Je voulais professionnaliser ma structure en me rapprochant d’un club évoluant à un bon niveau. Je n’ai contacté que le RFC Liège, puisque j’en suis supporter. Le club a compris l’intérêt du projet et a rapidement accepté que nous utilisions le blason et le nom du RFCL. C’est une fierté pour notre équipe et nous voulons réaliser de grandes choses cette saison", explique l'homme à la base du projet.



Liège et David recherchent donc des éléments prêt à défendre les couleurs du RFCL eSport pour former une équipe compétitive. Les candidatures sont attendues par mail à l'adresse rfclesports@lineup-team.com.



"Ce nouveau projet va permettre au club de toucher un nouveau public et de se lancer sur de nouveaux médias, comme Twitch. L’eSports permettra aussi de proposer du contenu original sur nos médias actuels. Cette saison, le RFCL eSports se concentrera sur FIFA et sur quelques tournois, avant de développer d’autres projets", dit le club.



© DR