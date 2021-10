Après le revers contre Visé, le RFC Liège s’était bien rattrapé face à Knokke via un triplé de Mouchamps, portant son bilan à 10 unités sur 15. Drazen Brncic a apprécié la réaction de ses joueurs. "Et pourtant, ce ne fut pas simple ! Pour Knokke aussi, c’était l’occasion de bien se relancer. Mais on ne les a pas laissés s’exprimer, on les a de suite mis en difficultés. On n’était pas inquiet dans notre contenu mais je ne voulais pas qu’un ‘syndrôme de Rocourt’ s’installe et qu’on craigne les victoires à domicile."

Avec ce succès 3-0, les Sang&Marine ont désormais aligné 4 clean sheets en 5 matchs. "On voulait absolument réagir après Visé", estimait le défenseur central de 23 ans, Jordan Bustin, qui continue de grandir à côté de Benjamin Lambot. "Benjamin apporte beaucoup par son expérience et guide beaucoup la ligne défensive et même les joueurs devant lui. Ça fait du bien de l’avoir. Nos clean sheets montrent que l’équipe est bien en place, est solide défensivement et pas juste le quatre arrière. J ordan, lui, a la vitesse qu’il faut à son poste, est techniquement intéressant pour les relances et pour le moment costaud dans les duels aériens", embraye le T1. "Il a un profil recherché au haut niveau car un défenseur central gaucher, qui sait aussi évoluer comme back gauche, c’est plus rare encore que de trouver un bon numéro 10." (...)