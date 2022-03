Le RFC Liège et Knokke ont beau être deux clubs largement centenaires, le long voyage des Sang et Marine à la Côte contient une part d’inédit : ce n’est que la seconde visite officielle du matricule 4 au stade Olivier. Dans le contexte actuel, Brncic et ses hommes n’ont sûrement cure de ce petit bout d’histoire. Mais les Liégeois, qui attendent impatiemment une victoire depuis pile un mois, seraient bien inspirés de ramener un résultat identique à celui de 2019, en mars déjà, quand le RFCL s’était imposé 1-3 en bord de mer.

À l’ombre des quartiers huppés de ce haut lieu du tourisme belge, les Liégeois auront à revêtir leur bleu de travail. "Knokke était dans une bonne spirale (NdlR : cinq matchs sans défaite) avant son revers aux Francs Borains", rappelle Jonathan D’Ostilio. "Comme la plupart des déplacements, c’est une rencontre qui s’annonce compliquée." (...)