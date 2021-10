RFC Liège : Debaty; Nyssen (39e Van den Ackerveken), Lambot, Bustin, D'Ostilio; Rodes, Reuten (88e Köse), Mouchamps (88e Gosselain), Prudhomme (80e Bruggeman); Lallemand, Perbet (80e Mouhli).

: Debaty; Nyssen (39e Van den Ackerveken), Lambot, Bustin, D'Ostilio; Rodes, Reuten (88e Köse), Mouchamps (88e Gosselain), Prudhomme (80e Bruggeman); Lallemand, Perbet (80e Mouhli). Heist : Van Aerschot; Meddour, Ven De Cauter, Englebert, Nys; Rosy, Lemti (73e Gilis), Bamona, Benhamou (73e Absisan), Troonbeeckx (56e Carrasco); Jutten (20e Quadflieg).

Les Sang et Marine l'ont emporté 2-0 face à un faible adversaire.On s'ennuyait a Rocourt jusqu'à ce que Mehdi Sayoud indique le point de penalty à la 28e pour une faute sur Nyssen. Perbet se chargeait de le convertir parfaitement.Quelques secondes plus tard, l'ex meilleur buteur de D1A déviait une puissante frappe de Reuten, qui finissait au fond des filets. 2-0, la messe était dite face à une défense qui se montrait fort fragile.En deuxième période, les visiteurs ne se montraient pas plus forts mais Liège ne se créait pas non plus de réelles occasions. Seul un tir de Reuten à la 68e obligeait Van Aerschot à dévier le ballon en coup de coin. Mouhli tirait sur lui sur le gardien dans les arrêts de jeu.Avec cette victoire, les Liégeois conservent la tête avec le Patro Maasmechelen.