Le RFC Liège écrase les U21 d'Eupen en amical Liège Matthias Sintzen Troisième succès consécutif pour les Sang et Marine dans la préparation du match face à Anderlecht. © MaMick Photography

Le temps passe et le jour du tant attendu RFC Liège-Anderlecht approche. Pendant que tout le monde attend ce moment avec impatience, le groupe liégeois continue la préparation de la rencontre, en enchaînant entraînements et amicaux.



Ce samedi après-midi, face à Eupen, les Liégeois l'ont emporté facilement sur un score de forfait. Peu après le quart d'heure, Damien Mouchamps a montré le chemin des filets sur penalty, suite à une faute du gardien germanophone. Michaël Lallemand a doublé la mise cinq minutes plus tard, avant que Bruggeman ne fixe le marquoir à 3-0 avant le repos.



En seconde période, les visiteurs ne sont pas parvenus à créer de réel danger et c'est à nouveau Bruggeman qui, à la 80e, a planté un but. Martin-Suarez a enfoncé définitivement le clou un peu après.



Une troisième victoire consécutive qui fait du bien aux hommes de Brncic, dans une préparation qui monte en intensité.