© Elodie Timmermans

Sportivement, le RFC Liège réalise une bonne saison et espère plus que jamais rejoindre le monde du football professionnel. En termes de professionnalisme, le club est déjà bien avancé mais sait qu'il y a encore du travail. Au niveau du marchandising, on est bien loin de l'amateurisme. Avec l'entreprise liégeoise 97 Studio, le club propose des produits design et modernes depuis plusieurs années maintenant, en ligne, au fanshop de Rocourt et dans différents points de vente.Il y a quelques jours, le nouveau polo officiel du club a été présenté. Blanc, avec l'écusson du RFCL, son col et le bout de ses manches rouge et bleu, il devrait ravir les fans liégeois. Comme c'est désormais devenu une habitude, de la photo à la vente, en passant par le modèle, tout est liégeois dans la réalisation et la mise en avant du produit. Cette fois, c'est le portier Kevin Debaty (né à Liège et qui a joué dans différents clubs de la province) qui a pris la pose au Musée de la Vie Wallonne (en Hors-Château, à Liège), face à l'objectif de la Liégeoise, Elodie Timmermans. Avant cela, d'autres lieux avaient été utilisés pour les shootings: la Grand Poste, la Gare de Guillemins, la Belle Liégeoise, Bueren... On n'oubliera pas non plus que prendre la pose avec les produits sang et marine est un critère de fidélité au club