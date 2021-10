Brncic voulait la confirmation de la solidité défensive de son groupe contre Dender. Pour ce point-là, c’est mission accomplie. Mais devant, les Sang&Marine ont eu du mal. Liège a pourtant eu la mainmise sur le ballon pendant la majeure partie du match mais s’est d’abord heurté à des Flandriens en bloc compact et solide qui partaient parfois rapidement en contre avec des incursions dangereuses.

“Dender a pris l’initiative en 1re mi-temps à un moment et M’Barki nous a posé des problèmes de par sa vitesse et sa technique”, confiait le T1 Liégeois. “Mais je suis content dans le contenu défensif car on ne leur a pas laissé grand-chose devant.”

La plus grosse occasion venait de Perbet, lancé par Lallemand, dont le lob à la 23e touchait les montants de Gies. (...)