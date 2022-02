Le RFC Liège en taille patron, vingt-cinq ans plus tard Liège Yves Hardy © MaMick

Le résultat final en dit long : le RFCL a livré à Boom son meilleur match en championnat.



Le RFC Liège n’a pas fait dans le détail ! Sa victoire à Boom est nette et sans bavure. Celle d’une maîtrise totale dans le jeu, d’un match plein et d’une réussite rapide sur un terrain détrempé au coup d’envoi. "C’est notre match le plus abouti en championnat, estimait d’ailleurs Drazen Brncic. (...)