Au lendemain de la reprise des entraînements, la direction annonce l'arrivée du huitième renfort estival.

Wouter Hias est la nouvelle recrue des Sang et Marine. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est un joueur stable puisqu'il n'a connu que deux clubs dans sa carrière alors qu'il a tout de même 29 ans. Il a évolué à Tirlemont jusqu'en 2012 avant de rejoindre Dender. Pilier incontestable de son équipe, ce défenseur rigoureux, efficace et précis a été titulaire lors de tous les matches de la saison dernière et a joué 2065 minutes sur 2070.

Il s'est engagé pour trois saisons chez les Sang et Marine. "Je ne change pas de club pour changer. Je viens de passer huit ans à Dender. Quand je pense à Liège, la première chose qui me vient en tête, c’est l’incroyable esprit qui y règne. La mentalité qu’il y a ici et la volonté de tout donner sur le terrain me conviennent parfaitement. Et puis je sais que je m’engage aussi dans un club historique en Belgique", a-t-il déclaré au moment de signé.

Plusieurs fois opposé au RFCL dans sa carrière, il en garde des souvenirs particuliers. "On était toujours stressé de jouer à Liège. C’était toujours des matchs difficiles pour nous à cause de l’engouement des supporters et de l’engagement des joueurs. Maintenant, ce sera plus facile pour moi avec les supporters derrière moi. Je me donnerai à 200% comme je le fais toujours. C’est aussi la première fois que je vais jouer dans un club francophone. C’est un beau défi."