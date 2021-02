© URSL Visé

Ce lundi 15 février minuit était la dernière limite pour rentrer les différents dossiers de licences.Au RFC Liège, on a envoyé pour la première fois celui pour la D1B (et, naturellement, pour la Nationale 1). Mais les conditions sont strictes, très strictes., dit Pierre-Laurent Fassin, le Directeur Général des Liégeois.Pourtant, tout le monde attendait un assouplissement relativement important des différents points à respecter. "(NdlR: notamment au niveau de l'éclairage)Du côté de l'URSL Visé, pareil. Mais on se veut optimiste., signale Christian Bartosch, le DG des Mosans.Maintenant, les deux clubs de la province de Liège évoluant en Nationale 1 sont dans l'attente d'un retour par rapport aux deux dossiers (N1 et D1B).