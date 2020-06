Le RFC Liège fixe les premiers rendez-vous à ses supporters © Marquet Liège Matthias Sintzen

Les activités reprendront dès le mois de juillet.

Le Conseil National de Sécurité a annoncé ce mercredi que 200 personnes pourraient se réunir lors d'évènements en intérieur et 400 en extérieur, durant le mois de juillet.



Les fans du RFC Liège attendent avec impatience de pouvoir à nouveau siroter une bière avec leurs amis au stade de la Rue de la Tonne. Ils pourront le faire dès le 1er juillet, date de reprise des entraînements. Le club a communiqué que la séance serait publique à 16h30. Il en ira de même pour celle du 4, à 10h30.



Par ailleurs, le traditionnel fan talk d'avant-saison se tiendra le 3 juillet à 19h sous le chapiteau. Il sera réservé aux supporters abonnés et la distanciation sociale devra plus que probablement être respectée. "Nous attendons les directives précises des autorités avant de communiquer les détails organisationnels", précise la direction.



En attendant, les fervents du Matricule 4 devront se contenter d'attendre l'arrivée de nouveaux joueurs devant leur petit écran. Et des arrivées, il y en aura encore quelques-unes!