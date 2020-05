Ce mardi 19 mai, il y a 30 ans que le RFCL remportait la Coupe de Belgique.

Son dernier grand trophée brille dans l'Espace Robert Waseige au Stade de Rocourt. Ce mardi aurait dû être synonyme de belle fête mais la situation sanitaire actuelle empêche les supporters de se réunir et de sortir écharpes et autres fumigènes. Les souvenirs sont cependant nombreux et les photos et vidéos circulent depuis ce matin. 30 ans après cette belle victoire au Heysel face au Germinal Ekeren, la direction du RFCL a voulu marquer le coup. Ainsi, le maillot "away" pour la saison prochaine sera la réplique du celui de cet exploit.