Olympic: Moriconi, Corneille, Felix, Lioka, Cottet (69e Marquis), Guedj (87e Mansouni) Ito (69e Pereira), Zorbo (55e Ghesquiere), Delbergue, Dahmane, Vanderbecq (55e Khaida).

Arbitre: M. Soors.

Avertissements: Englebert (pas en jeu), Cottet, Lambot, Delbergue, Mouhli.

Les buts: 42e et 45e Perbet (1-0 et 2-0), 70e Bustin (3-0), 77e Kieran (3-1)

Perbet pensait avoir ouvert la marque à la 12e mais il était signalé hors-jeu sur un assist de Mouhli. Mais ce n’était sue partie remise. Dans un match finalement peu emballant, Liège ouvrait finalement la marque via son meilleur buteur peu avant le repos. Et il doublait même la mise!Au début de la deuxième période, Delbergue se faisait accrocher dans la surface mais loupait son penalty, arrêté par Debaty. A la 70e, Jordan Bustin, auteur d’un excellent match, enfonçait le clou. Felix sauvait l’honneur d’un but tombé de nulle part.Les Sang et Marine terminent la phase classique en tête et joueront donc les playoffs quoi qu’il arrive dans l’affaire Dender, grâce aux résultats favorables des autres rencontres.: Debaty; Nyssen, Bustin, Lambot, Ronvaux; Reuten, Bruggeman (90e Cavelier) Mouchamps (78e Prudhomme), Mouhli (84e Van den Ackerveken), Lallemand (78e Besson), Perbet.