Le RFC Liège obtient sa licence pour la D1B "avec suivi" Liège Matthias Sintzen Les Sang et Marine peuvent maintenant se concentrer sur le sportif.

Le RFCL a obtenu sa licence pour le football professionnel. Une excellente nouvelle chez les Rouge et Bleu qui attendaient cela avec impatience. Ils devront cependant apporter un suivi, c'est-à-dire transmettre régulièrement divers documents tels que la preuve de paiement des salaires, etc.



Au niveau des installations, l'éclairage, principalement, reste à mettre en conformité. Plusieurs chantiers ont déjà été réalisés rue de la Tonne, comme l'installation de barrières fixes pour délimiter la zone neutre, la mise en place de tribunes supplémentaires, etc.



Reste maintenant à l'équipe à se qualifier pour les playoffs en terminant parmi les quatre premiers classés pour ensuite tenter de jouer le premier rôle pour accéder à cette D1B. Pour rappel, Knokke, Dessel et l'Olympic n'avaient pas demandé la licence. Dender et le Patro ont quant à eux obtenu le précieux sésame "avec suivi" également. Visé ne jouera pas le top 4 mais se trouve dans la même situation que Liège, Dender et le Patro.