C'est la sixième année consécutive, depuis qu'existe le règlement des licences, que le club l'obtient en première session.





"Cela confirme la rigueur et le sérieux de sa gestion", indique le club qui, pour rappel, avait retiré la demande pour celle de D1B.



Et les Sang et Marine d'évoquer leurs ambitions: "Sans se départir de ses principes ‎de gestion et de ses valeurs, le club compte mettre tout en œuvre pour que la prochaine saison en division 1 nationale lui permette de faire un pas important sur la voie menant au football professionnel. Le club remercie ses fidèles supporters et partenaires qui ‎le soutiendront dans cette mission."

La Commission des Licences, suivant le rapport tout à fait favorable de l'Auditorat des licences, a accordé ce mercredi la licence de Division 1 nationale au Matricule 4.