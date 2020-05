Certains annoncent qu'un retour du Liégeois dans son club est prématuré. Liège n'est pas aussi catégorique.

Gillet a toujours promis qu'il reviendrait un jour à Liège, et "pas comme un boulet", qu'il faut trainer. Alors, depuis lundi, les rêves des Sang et Marine refont surface, même si Gillet est toujours en forme physique et peut apporter une précieuse aide à certains clubs de D1. Mais qu'en est-il réellement du côté de la direction liégeoise? Alors que certains annoncent qu'il est beaucoup trop tôt pour parler de retour, Liège n'est pas aussi catégorique.



"Nous ne voulons pas faire trop de commentaires mais il faut laisser le temps au temps, la nouvelle de son départ de Lens est tombée il y a deux jours. Tout ce que l'on peut dire, c'est que la famille rouge et bleu serait très heureuse d'accueillir Guillaume Gillet", explique le directeur général du club, Pierre-Laurent Fassin.



Il y a encore quelques jours d'ici, personne ne s'imaginait qu'un retour de "l'enfant prodige" à Rocourt était possible dès la saison prochaine. Guillaume Gillet lui-même était bien implanté en France, où il venait de monter avec Lens. Mais, en fin de contrat, il a annoncé lundi, "le coeur brisé", que les Sang et Or ne le garderaient pas.On le sait, le joueur et le président de Liège, Jean-Paul Lacomble, s'entendent à merveille et sont très souvent en contact. Ils auraient d'ailleurs déjà évoqué à plus d'une reprise le retour de Guillaume de façon informelle... Mais avant d'y voir plus clair, il faudra attendre de savoir quel visage aura la D1 amateurs la saison prochaine et s'il y aura une D1B ou non.