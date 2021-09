La rédaction sportive de La Dernière Heure/Les Sports+ présente ses plus sincères condoléances à son épouse, à ses trois enfants, à ses petits-enfants, ainsi qu'à tous ses proches.

Triste nouvelle ce mercredi du côté de Rocourt. L'avocat bien connu et président du RFC Liège Jean-Paul Lacomble a perdu son papa Joseph âgé de 83 ans, des suites d'une maladie. Il était aussi fidèle supporter du club Sang et Marine depuis plus de 50 ans et avait transmis cette passion à son fils, qui dirige aujourd'hui le club en bon père de famille, pour la plus grande fierté de Joseph.L'homme était aussi un très grand ami de Robert Waseige, comme ne manque pas de le souligner le club dans son hommage. Les deux étaient bien souvent présents à Rocourt.