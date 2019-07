Robert Waseige nous a quittés ce mercredi à l'âge de 79 ans.



S'il fut l'un des plus grands entraîneurs de notre Royaume, c'est au RFC Liège qu'il a passé la majeure partie de sa carrière de coach, entre 1983 et 1992, avec de nombreux succès à la clé. Il y est même passé en tant que joueur entre 1959 et 1963.



Grand supporter rouge et bleu, "le Mage de Rocourt" manquait rarement une rencontre des Sang et Marine à domicile. On l'apercevait aussi fréquemment dans les tribunes du stade du Standard de Liège, où il a également exercé en tant qu'entraîneur.



Le Matricule 4 a fait paraître un communiqué ce matin rendant hommage à celui qui "incarnait les valeurs du RFCL".



"Le Royal Football Club Liégeois a appris aujourd’hui avec émotion le décès de Robert Waseige à l’âge de 79 ans.

Robert Waseige a commencé sa carrière de joueur au RFC Liège où il est titulaire quatre saisons, jouant plus de 100 rencontres au total. Il évoluera ensuite au Racing White.

Mais c'est en tant qu'entraîneur du RFC Liège (1983-1992) qu'il obtient ses plus beaux succès: sous sa direction, le club qui était bien mal-en-point, retrouve la Coupe d'Europe à 4 reprises, gagne une Coupe de Belgique en 1990 contre Ekeren, finit deux fois troisième du Championnat et renoue avec sa longue tradition de formation des jeunes.

C’est sous la houlette du "Mage de Rocourt", que le RFCL a vécu ses plus belles années avec une génération de joueurs qui a marqué l’histoire du football belge.

Ensuite, son parcours le mènera notamment à Charleroi, au Standard, à Lisbonne et à la tête des Diables Rouges qu’il conduira jusqu’au 8e de finale de la Coupe du Monde 2002.

Robert Waseige incarnait les valeurs du RFCL : liégeois, formateur, humble, convivial et respectueux. Avec son départ, c’est une page importante du club qui se tourne mais qui restera à jamais gravée dans nos cœurs et nos mémoires tant Robert faisait partie intégrante du club. Il ratait d’ailleurs rarement un match à Rocourt.



A Aline, à Thierry, Frédéric et William, c’est toute la famille du RFCL qui adresse ses plus émues et sincères condoléances."