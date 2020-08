Jusqu’à présent, le RFCL avait remporté tous les matchs lors de la préparation. Il faut bien l’avouer, les adversaires n’étaient pas des plus forts puisqu’ils étaient tous issus de D3 ACFF ou de P1. Ce samedi, les hommes de Drazen Brncic avaient rendez-vous au Lierse, promu en D1B, pour un vrai test. Pour le Lierse, cette rencontre à une semaine de la reprise n’était pas négligeable.

Au terme des 90 minutes, ce sont bien les visiteurs qui l’ont à nouveau emporté. C’est le nouveau venu, Christophe Martin-Suarez qui a débloqué le marquoir à cinq minutes de la fin du temps réglementaire. On notera que les Liégeois n'ont pas encore encaissé le moindre but lors de leurs cinq premiers matchs et qu'ils en ont inscrit 20 (dont 13 contre Faimes).



Le prochain rendez-vous est fixé à mardi (20h), à Rocourt, face à Stockay-Warfusée (D2 ACFF). Les inscriptions sont obligatoires via le site du RFCL pour assister à la rencontre.