Liège Le RFC Liège s'incline en amical face au KRC Genk Matthias Sintzen

Le match qui avait lieu à huis clos s'est soldé sur une victoire de Genk (3-1). En ce mardi de carnaval, le matricule 4 se déplaçait dans les installations de Genk (D1A) pour y disputer une joute amicale, à huis clos.



La rencontre s'est soldée sur le score de 3-1 en faveur de Genk, qui avait aligné son équipe A en première période.



A Liège, c'est Michaël Lallemand qui a inscrit le but. On notera les absences de Jonathan D'Ostilio (malade), de Sergio Teruel (travail) et de Yadi Bangoura.