Le RFC Liège s'incline par la plus petite des marges face à Genk en amical

Après le match de mercredi contre Franchimont (victoire 3-0), le RFC Liège s'est incliné face à une équipe mixte du KRC Genk ce vendredi matin lors d'un amical à huis clos. Une courte défaite un but à zéro avec un goal encaissé en première période.



Liège ne s'est pas montré inexistant, loin de là, puisqu'il s'est créé quelques occasions via ses éléments offensifs. Le portier Damien Herman a même arrêté un penalty.



Les Rouge et Bleu joueront ce dimanche à l'Union Braine-Tubize à 17h. Les tickets pourront être achetés sur place, au stade Leburton.