L'histoire entre le RFC Liège et Joseph Akono aura été de courte durée. Arrivé chez les Sang et Marine en avril alors qu'il avait trouvé un accord avec Warnant au départ, il n'a pas disputé la moindre seconde sous la vareuse rouge et bleu. Blessé, il était out pour un petit temps.Le club sang et marine a donc décidé de ne prendre aucun risque et de laisser partir l'ancien joueur de Sprimont, qui vient de s'engager en faveur de Solières Sport, un échelon plus bas. Buteur de 20 ans, il avait montré de belles choses sous la vareuse des Carriers la saison dernière.Dans son communiqué, le club rouge et bleu précise qu'il "était préférable pour le joueur de s'assurer un temps de jeu important dans une autre équipe afin de poursuivre sa progression."Un attaquant est attendu prochainement chez les Rouge et Bleu.