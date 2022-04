Le RFC Liège signe un 6 sur 6: "Nous montrons que nous méritons d’être dans le top 4" Liège Matthias Sintzen © D.R.

Les Sang et Marine ont affiché la mentalité idéale sur les deux dernières rencontres.



Liège devait signer un six sur six à domicile, face aux deux condamnés, et il l’a fait. 13 buts marqués, 1 seul encaissé. Voilà qui est bon pour le moral. Après la large victoire de mercredi face à La Louvière Centre, le travail a été fait comme il se devait contre Mandel ce dimanche. "C’était un match compliqué après les dix buts mis mercredi car (...)