Pas besoin de calculatrice : suite au forfait de Roulers, la saison de Nationale 1 comporte 28 matchs, moins un joué contre Boom, il reste 27 matchs de championnat au RFC Liège pour terminer cette saison 2020-2021, à peine entamée. Pendant ce temps, le compteur de matchs joués par Tirlemont est déjà à quatre.

Toutes ces rencontres, il faudra les caser à partir de janvier. Le premier semestre de la prochaine année civile promet d’être chargé pour les Sang et Marine et la saison de se terminer plus tard que le 8 mai.

(...)