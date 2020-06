Il y a du mouvement au Matricule 4.

Poursuivant la reconstruction de son noyau pour la saison prochaine, la direction du Royal Football Club Liégeois a annoncé le nom de sa 7e recrue: Halil Köse, un milieu offensif de 23 ans.

Belge d’origine turque, Halil Köse a été formé au FC Bruges avant d’évoluer à Tubize, où il a été titulaire 18 fois en Proximus League et ensuite 4 fois durant les Playoffs 2 de la saison 2018/2019. Il arrive en provenance de Renaix, où il jouait depuis le début 2020.

Doué techniquement, Köse dispose d’un gros volume de jeu que ce soit offensivement ou défensivement. Très bon des deux pieds, il a paraphé un contrat de deux saisons.

Par ailleurs, et comme nous vous l'avions annoncé en primeur, le club a confirmé les départs de Randy Giargiana, Paul-Armand Niankou, Yoshi Mariën et de Benoit Bruggeman. A ceux-ci viennent s'ajouter ceux de Martin St-Mard et Didier Amou-Djaba.