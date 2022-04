Le RFC Liège était heureux ce mercredi en apprenant que la licence pour le football professionnel lui était octroyée . Cependant, tout n'est pas encore en ordre pour pouvoir jouer en D1B à Rocourt, principalement au niveau des installations. L'éclairage doit notamment être revu puisqu'il doit atteindre les 800 lux, ce qui n'est pas le cas actuellement. Ces travaux doivent être terminés pour le 30 juin. Un nouveau cabinet médical doit également être opérationnel dans l'enceinte du stade. Par ailleurs, le club doit fournir divers documents de conformité.Mais que se passera-t-il si Liège monte en D1B et que tout n'est pas en ordre à ce niveau à l'entame du prochain exercice? Les Sang et Marine devront alors jouer... au Stayen, à St-Trond. En effet, le club a pris un accord avec les Trudonnaires et le bourgmestre afin de pouvoir disputer les rencontres là-bas le cas échéant. Le Stayen est en effet doté d'un synthétique, comme le stade de la rue de la Tonne.Avant de parler de montée, les Liégeois savent que le chemin est encore long et qu'il faut d'abord décrocher le ticket pour les playoffs.