Le grand coeur des Sang et Marine n'est plus à démontrer. Lors de la première vague, les supporters et le club s'étaient rassemblés afin d'organiser une vente aux enchères d'objets et maillots de collection pour offrir, notamment, un respirateur à un hôpital liégeois.Cette fois, le club rouge et bleu se montre à nouveau solidaire. Comme les hôpitaux, les centres de testing débordent, particulièrement dans la province de Liège, très touchée. Chaque commune et ville tente de s'organiser tant bien que mal pour aider ceux qui en ont besoin et les gestes de solidarités, aussi petits soient-ils, continuent à se multiplier. Sensible à la situation, le RFC Liège a prêté une tonnelle (qui sert habituellement à abriter les supporters adverses au stade de Rocourt) à la commune de Villers-le-Bouillet. Installée à l'entrée du centre Vivasso, où sont testés les patients sur base de prescription médicale, elle permet ainsi d’abriter les personnes qui font la file, tout en maintenant les distances de sécurité et en assurant une ventilation nécessaire.

"Merci à notre personnel de voirie, qui a été chercher cette tonnelle à Rocourt et l’a installée et merci au RFCL, à son président (M. Jean-Paul Lacomble) et à son directeur général (Pierre-Laurent Fassin), pour cette mise à disposition gracieuse", indique la commune.