Le RFCL a battu La Louvière Centre: "Un premier succès qui en appelle d’autres" Liège Christophe Decelle © ULP

Premier succès de la compétition du RFC Liège, grâce à des buts de Nathan Rôdes et de Jérémy Perbet.



Dominateurs dès le coup d’envoi, les Sang et Marine s’octroyaient quelques belles possibilités d’ouvrir la marque, en vain. On craignait de revivre le même scénario que la semaine passée face à Tirlemont, mais à l’entame du troisième quart d’heure, ils bénéficiaient d’un coup franc idéalement placé, pour une faute de Mukala sur Lallemand, l’inévitable Jérémy Perbet se chargeait de le concrétiser en envoyant un boulet de canon. (...)