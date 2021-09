Ce dimanche 26 septembre prochain, c’est l’Italie de l’auto et de la moto qui a rendez-vous sur le circuit de Spa-Francorchamps à l’occasion du Shell Spa Italia 2021. Runs sur la piste, baptêmes en Ferrari, concours d’élégance MA-FRA Best of Show, Village Ducati, parades auto et Vespa, expositions diverses, la fête sera totale et les passionnés comblés. Restait à soigner l’emballage et l’ambiance, en proposant un véritable village magnifiant le bien boire et bien manger à l’italienne. C’est fait !

"C’était notre souhait depuis longtemps, nous l’avons enfin concrétisé, commente Florian Jupsin au nom de DG Sport. L’Italie de l’auto et de la moto est indissociable des plaisirs de la bouche.(...)