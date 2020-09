© Marquet

Le Matricule 4 a partagé l'enjeu (0-0) à Rupel Boom pour la première journée de championnat de Nationale 1. C'était sans ses supporters, privés de déplacement par le bourgmestre anversois. Mais Liège sans ses fervents suiveurs, ce n'est plus le même club. A Rocourt, ils pourront encourager leur équipe. Mais combien seront-ils?Actuellement, les événements en extérieur, dont les matchs de football, peuvent se dérouler devant 400 personnes. Ce qui est bien peu pour le RFCL, où les abonnés sont environ 800. Ainsi, une dérogation va être accordée par la Ville de Liège pour augmenter la capacité du stade de la rue de la Tonne à +/- 1200 personnes. Pour se faire, de nouvelles tribunes vont être installées autour du terrain.Selon nos informations, elles seraient situées à droite de la tribune assise (lorsqu'on la regarde de face) et à gauche de l'espace Robert Waseige, où prenaient place les supporters visiteurs.Un protocole précis a été établi et tout devrait être réglé dans les prochaines heures.