Une moyenne d’âge de 21 ans, 11 joueuses du noyau A absentes, 10 filles formées à l’Académie des Rouches… C’est ainsi que le Standard Fémina est venu à bout de Louvain, l’actuel leader de la Super League, en quarts de finale de la Coupe de Belgique. Une victoire 1-2 tout simplement magnifique grâce à deux jeunes buteuses, Léa Detail et Luka Maillard… à la dernière seconde. "Sur papier, il n’y avait pas photo entre les deux équipes", lance Stéphane Guidi, le mentor heureux. "Certaines joueuses qui ne s’entraînaient même pas avec nous ont joué car il y avait des blessées et des malades. Sur le banc, il y avait des joueuses qui ne s’étaient même pas entraînées avec moi la veille. On ne savait pas coucher 18 joueuses sur la feuille."

Si ce résultat est exceptionnel, il est probablement en grande partie dû à la bonne ambiance et à l’esprit de groupe qui règnent dans le noyau depuis le début de saison. "En football, quand tu fais preuve de solidarité et que tu livres une superbe prestation, ça fonctionne. Il faut évidemment un brin de chance. Quand on regarde notre deuxième mi-temps, la victoire n’est pas volée. Par contre, ça peut être 3 ou 4-0 après 20 minutes mais on a très bien défendu. Les filles ont compris que les résultats passent par le travail et l’ambiance pour compenser certains manquements." (...)