Le foot féminin est à la mode, à tout âge. Au Standard de Liège, il y est bien implanté depuis plusieurs années maintenant.

Après avoir fait ses preuves dans la formation des garçons, le club s’est aussi bien développé chez les dames avec une équipe A en Super League (le plus haut niveau belge) et de nombreuses autres dans différentes catégories. "Il y a actuellement environ 140 filles chez nous", dit Jonathan Christodouleas, le responsable communication de la SL16. "Elles ont au minimum 10 ans et sont réparties en huit équipes (la Super League comprise)." Notamment grâce à la qualité de la formation et aux partenariats de la SL16, la machine tourne bien.

Le 29 novembre et le 1er décembre, à 19 heures, le club organise des journées de détection entièrement pour les filles nées entre 2005 et 2012. Le but n’est pourtant pas vraiment d’accueillir davantage de filles au club. "Pas vraiment. Nous sommes dans un projet de stabilité et nous voulons travailler qualitativement plutôt que quantitativement. Nous collaborons beaucoup avec les clubs partenaires de la SL16, comme Cointe ou encore le Sart-Tilman. Ils sont très réputés au niveau régional dans la formation féminine. Nous réorientons parfois certaines filles vers chez eux lorsque nous estimons que la formation sera plus adaptée à leur niveau et nous collaborons également pour des amicaux", poursuit Jonathan Christodouleas.

Au fil du temps, le club espère que son centre de formation deviendra un véritable vivier pour l’équipe de Super League, comme c’est le cas chez les hommes en D1A, où de plus en plus de jeunes talents percent. "Dire que 100 % des filles viendront de notre centre de formation, c’est utopique. Nous espérons que 70 % du noyau sera composé de filles de chez nous. Actuellement, nous tournons aux alentours des 60 % de filles qui ont au minimum transité par notre club. Loredana (Humartus) est probablement l’exemple le plus parlant. Nous avons aussi des filles de l’ancienne génération comme Maud Coutereels par exemple qui sont passées par ici avant."